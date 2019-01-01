لوكاكو يهاجم نيفيل: هو يتقاضى المال لقول تلك الأشياء

البلجيكي يرفض اتهامات نيفيل له بعدم الاحترافية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

هاجم روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان المنتقل مؤخراً من مانشستر يونايتد، جاري نيفيل المحلل ولاعب يونايتد السابق أيضاً، إثر حديث الأخير عن عدم احترافيته.

وكان نيفيل قد قال عنه عبر تويتر:"لقد اعترف بأنه فوق الوزن المطلوب، إنه يفوق 100 كجم، إنه لاعب لمانشستر يونايتد! سيسجل الأهداف في إنتر ميلان ولكن عدم الاحترافية هو أمر معدي".

وقال لوكاكو رداً على ذلك في حواره مع بي بي سي سبورت:"لا تشكك في احترافيتي. أنا أعيش لأجل تلك اللعبة. يمكنه الحديث عن لياقتي ولكن ليس عن احترافيتي أبداً، وأني لا أعمل بالجهد الكافي".

وأضاف:"هذا شيء لا يمكنه قوله، كل المدربين الذين عملت معهم يقولون نفس الشيء عني. ماذا قال أولي جونار سولشار حين كنت في التدريبات؟ ما الذي قاله؟ قال أني أعمل بكل جدية وأقدم أفضل ما لدي وأحاول تحسين نفسي".

وأوضح:"هذا هو نفس ما قاله جوزيه مورينيو وروبرتو مارتينيز والآن أنتونيو كونتي سيقوله أيضاً".

وتابع:"العام الماضي كان عاماً سيئاً فقط، هذا يحدث في كرة القدم ويجب تخطيه، أنا لن أجلس هنا وأتصرف بشكل سلبي، نحن رجال ناضجين، هو محلل يتقاضى المال لقول هذا النوع من الأشياء، أنا أتقاضى المال لألعب الكرة. سأحاول فعل أفضل ما لدي لإنتر ميلان، هذا كل شيء".

يذكر أن لوكاكو قد أتم انتقاله إلى إنتر في الثامن من أغسطس الماضي مقابل 65 مليون يورو.