لوكاكو يكسر حاجز صمته: لم أشعر بالحماية في مانشستر يونايتد

لوكاكو يطلق النار على إدارة مانشستر يونايتد

كسر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، حاجز صمته بالكشف للمرة الأولى عن الأسباب التي دفعته للإصرار على مغادرة ناديه السابق مانشستر يونايتد، ليبدأ تحديه الجديد مع الإنتر في الدوري الإيطالي.

وانضم مهاجم تشيلسي الأسبق إلى "أولد ترافورد" قبل عامين، قادمًا من إيفرتون مقابل رسوم بلغت حوالي 80 مليون، إلا أنه تعرض لانتقادات لاذعة في أغلب أوقاته مع الشياطين الحمر، لعدم ظهوره بنفس الصورة التي كان عليها مع التوفيز، لينتهي به المطاف بالانتقال إلى الأفاعي مقابل 65 مليون من نفس العملة.

وقال المنضم حديثًا لصفوف الإنتر لوسائل الإعلام البلجيكية "كانوا يبحثون على واحد من ثلاثة لإلقاء اللوم عليه، إما بوجبا أو أنا أو أليكسيس سانشيز على طول الخط، وبالنسبة لي، لا أعتقد أنني كنت اللاعب الوحيد السيئ، كان هناك الكثير من اللاعبين يقدمون مستوى سيء، لكنهم لا يبحثون سوى عن الجاني، وإذا كانوا يريدون إلقاء على عاتقين فأنا أعرف ما يتعين علي القيام به".

وأضاف "ما كان يجعلني أضحك لحد البكاء وهو الجحيم الذي كنت أعيشه مع الفريق، لكن مع المنتخب كانت الأمور تسير على ما يرام، لم ألعب في آخر 6 أسابيع في الدوري مثل الأسابيع الثلاثة الماضية وغيرها من الأسابيع على مدار الموسم".

وبعد التفاخر بأرقامه وإحصائيته مع منتخب الشياطين الحمر، بنجاحه في تسجيل 48 هدفًا دوليًا، تحدث عن السبب المباشر الذي جعله يصر أكثر من أي وقت مضى على الرحيل، قائلاً " لم أشعر بالحماية داخل النادي، كان هناك الكثير من الشائعات حول مستقبلي دون أن يرد أحد من النادي".

وتابع "لأكثر من 3 أو 4 أسابيع انتظرت خروج أي مسؤول في النادي لنفي الشائعات، قيل إن الجهاز الفني لا يحتاجني وسيطلب الاستغناء عني، أردت فقط أن يرد أحد ويقول إن لوكاكو باق وسيقاتل من أجل مكانه في الفريق، لكن هذا لم يحدث أبدًا".

عندما يُكون الأسيست أجمل من الهدف! 👌



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وختم "كنت أتساءل عن هوية من يسرب هذه الشائعات، ليس أنا ولا وكيل أعمالي، أخبرت إدارة يونايتد أنني أعرف مصدر تسريب هذه الأنباء. في كل الأحوال لم يكن ممكنا العمل في مثل هذه الأجواء".