لوكاكو يعلن رقمه الجديد مع تشيلسي ويكشف نصيحة دروجبا له

سعادة كبيرة من البلجيكي..

أعلن نجم تشيلسي روميلو لوكاكو أنه سيرتدي القميص رقم 9 في رحلته الجديدة داخل ستامفورد بريدج، وكشف في الوقت نفسه عن نصيحة أسطورة البلوز ديديه دروجبا له حول تطوير مستواه في الفترة المقبلة.

وكان لوكاكو قد انضم إلى تشيلسي نظير 115 مليون يورو من إنتر الأسبوع الماضي وتبعه رحيل الرقم 9 تامي أبراهام عن البلوز باتجاه روما بناء على رغبة المدرب جوزيه مورينيو.

واستغل الدولي البلجيكي رحيل أبراهام ليحصل الرقم الخالد لكافة المهاجمين، واعتبر أن ذلك يضيف مسؤولية على كاهله، لكن هذا لا يقلقه كثيرًا وسيقدم كل ما يملك لصالح كتيبة توماس توخيل.

لوكاكو في حديث للصحافة قال "هل يمكنني قول هذا؟ نعم سأرتدي الرقم 9، أنا سعيد ومحظوظ لوجودي في هذا الموقف".

أما عن نصيحة دروجبا له، فقال "لقد كان سعيدًا حقًا بالتطورات التي أدخلتها على طريقتي في اللعب بالموسمين الأخيرين، لكنه يقول إن هناك دائمًا المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

وواصل صاحب الـ27 عامًا "الأمر كله يتعلق بالتطور أسبوعًا تلو الآخر، الآن لدي فرصة للانضمام إلى فريق جائع للغاية وطموح للغاية، من الجيد أن أعود، أنت تقاتل لتحقيق أحلامك".

المواجهة الأولى للوكاكو في فترته الجديدة مع تشيلسي ستكون أمام آرسنال بديربي لندني مثير، وحول ذلك قال "إنهم يعيدون البناء لكن أنا أنظر إلى فريقي وأركز عليه، ستكون مباراة صعبة ولكننا سنجهز أنفسنا للمعركة".

وعن جاهزيته للمشاركة في المباراة رغم عدم انخراطه كثيرًا في تدريبات تشيلسي "لقد كنت أتدرب، لقد خضت الموسم التحضيري بالكامل (مع إنتر)، أنا متاح إذا ما أراد مني المدرب المشاركة".

الجدير بالذكر أن تشيلسي انتصر في مباراته الأولى على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، بينما فشل آرسنال في الخروج بالنقاط الثلاث أمام الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي برينتفورد، بعد الخسارة أمامه بهدفين نظيفين.