لوكاكو يدخن السجائر؟ نجم إنتر يدخل حربًا جديدة في إنجلترا!

البلجيكي طرف أزمة جديدة

أزمة جديدة طرفها البلجيكي روميلو لوكاكو، لكنه هذه المرة يبدو مظلومًا بها، هذا ما حدث اليوم من سجال بينه وبين وسائل الإعلام.

فقد نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورة لشاب داكن البشرة أثناء قيامه بتدخين السجائر، معنونة بـ"التقاط صورة للوكاكو وهو يدخن مع شكوك حول الحالة البدنية للمهاجم المعار من تشيلسي إلى إنتر".

الصورة التي كانت لشخص يشبه لوكاكو لا أكثر، وصلت إلى المهاجم البلجيكي الذي قرر إصدار رد فعل في وقت سريع.

النجم البلجيكي كتب عبر إنستجرام: "صحيفة (رمز تعبير يدل على الشمس) قامت بتضليلكم يا رفاق بشخص مختلف عني، واصلوا اللعب وأناسي "وكلاء أعمالي" سوف يتواصلون بشكل عاجل" في إشارة إلى تحويل الأمر إلى ساحات القضاء تجاه الصحيفة البريطانية.

يذكر أن لوكاكو الذي عاد إلى إنتر ميلانو الإيطالي بآمال عريضة في التألق بعد فترة غير موفقة برفقة تشيلسي الإنجليزي، يواجه مشكلات منذ عودته، إذ لم يشارك سوى في 3 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا.

وتراود الشكوك الجميع حول حالة لوكاكو البدنية التي استدعت غيابه عن الفريق لهذه المدة، خصوصًا في ظل حرص كل اللاعبين على التأهيل البدني الجيد قبل أسابيع قليلة من انطلاق مونديال قطر 2022.