لوكاكو يثير أزمة جديدة .. البلجيكي يرفض العودة إلى تشيلسي

تحدث النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان والمعار من تشيلسي الإنجليزي عن موقفه النهائي من البقاء في الدوري الإيطالي أو العودة للبلوز.
ويلعب لوكاكو مع إنتر معارًا من تشيلسي حتى صيف 2023، ولا يوجد بند شراء في عقده.
وقال النجم البلجيكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "أتمنى البقاء مع إنتر ميلان في المستقبل أريد الاستمرار هنا لأنني أحب هذا النادي".
وتابع: "سنتحدث إلى تشيلسي من أجل إيجاد حل لهذا الموقف".
وكان تود بويلي مالك نادي تشيلسي قد سمح للمهاجم البلجيكى بالرحيل عن البلوز بعدما أخبره لوكاكو بحقيقة علاقته مع توماس توخيل المدرب السابق للفريق.
وتعرض لوكاكو لصعوبات كبيرة في المشاركة مع تشيلسي، وتراجع مستواه بشكل واضح رغم تألقه قبل انتقاله لتشيلسي مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي ومسامهته في التتويج بالبطولة.
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