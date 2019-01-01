لوكاكو يثير الغموض بخصوص انتقاله إلى إنتر

كونتي يطلب البلجيكي في ميلانو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشعل روميلو لوكاكو، نجم مانشستر يونايتد وبلجيكا، الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى إنتر في أعقاب حديثه مع وسائل الإعلام بعد مباراة بلاده أمام اسكتلندا.

بلجيكا انتصرت بثلاثية نظيفة على ضيفتها مساء الأربعاء ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020 وسجل مهاجم يونايتد هدفين.

وعند سؤاله حول مستقبله من قبل وسائل الإعلام، علق لوكاكو قائلاً: "أملك عقداً مع مانشستر يونايتد، سأتحدث مع وكيلي باستوريلو ونتخذ القرار الأفضل".

وأكمل: "سأذهب للعطلة مع عائلتي الآن، أنا أعرف ماذا سأفعل ولكن لن أقول احتراماً لمانشستر، سنرى، سيكون صيفاً مليء بالأحداث".

واستمر: "كونتي مدرب كبير، بالنسبة لي هو الأفضل في العالم، ولكن لا أحب الحديث عن علاقتي مع المدربين، كما يعجبني كثيراً الدوري الإيطالي".

وأوضح البلجيكي: "من يعرفني يعلم حبي للكرة الإيطالية والإنجليزية، أحب إيطاليا، ومع وجود رونالدو وأنشيلوتي واقتراب ساري من نابولي سيكون موسماً مميزاً".

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بوجبا يُعاني بسبب قيمة انتقاله من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد 💢 pic.twitter.com/X5VmHeHNCY — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019

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ورفض لوكاكو الإجابة عن إذا كان سينتقل إلى إنتر هذا الصيف، ورد بابتسامة على المراسل الذي حاول معرفة موقفه من الرحيل إلى إيطاليا.

وأشارت التقارير في الأسابيع الأخيرة أن أنطونيو كونتي طلب لوكاكو من إدارة إنتر، وأن الأخير عرض مبادلته مع ماورو إيكاردي أو إيفان بيريشيتش، لاعبا الفريق.

لوكاكو كان قد انتقل إلى يونايتد في 2017 قادماً من إيفرتون مقابل ما يقارب 90 مليون يورو.