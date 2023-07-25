لوكاكو يتحول إلى مغني راب بعد رفض انتقاله للهلال

غموض هائل حول مصير النجم البلجيكي

قرر روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، التعبير عن إحباطه من الوضع الحالي لمستقبله بعد رفض الانتقال للهلال السعودي.

لوكاكو قضى الموسم الماضي معارًا لصفوف إنتر الإيطالي الذي فشل في شراء اللاعب، ليعود البلجيكي مرة أخرى لصفوف تشيلسي وسط حالة من الغموض حول مستقبله بعد رفضه فكرة مغادرة أوروبا والانتقال للهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

لوكاكو تحول إلى مغني الراب الشهير "DMX" للتعبير عن غضبه من حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبله في الوضع الحالي، بسبب عدم رغبة تشيلسي في استمراره مع عدم تلقيه أي عروض مناسبة حتى الآن.

النجم البلجيكي قام بتغيير سيرته الذاتية على حسابه بموقع "إنستجرام" بكلمات من أغنية "How's Goin 'Down" لمطرب الراب الشهير.

واختار لوكاكو جملة:"الاحترام لا يمكن توقعه ولكن يجب الحصول عليه لأن التجاهل أصبح هو القاعدة العامة".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها لوكاكو للتعبير عن غضبه من وضعه الحالي، حيث سبق أن أعرب عن إحباطه الشديد الأسبوع الماضي كذلك.