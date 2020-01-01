لوكاكو: هل يجب أن يصاب لاعب يوفنتوس حتى يتوقف الدوري؟

روميلو لوكاكو يهاجم الاتحاد الإيطالي بسبب التأخر في إيقاف السيري آ

هاجم نجم إنتر والمهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بسبب التأخر في تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا.

وكان السيري آ قد توقف رسميًا عقب إصابة لاعب يوفنتوس دانييلي روجاني بفيروس كورونا، وذلك بعد تفشي الوباء في إيطاليا..

وفي السياق ذاته، اعتبر روميلو لوكاكو أن القرار قد جاء متأخرًا وأنه تم التهاون في مسألة صحية لا يمكن التهاون معها أو الاستخفاف بها.

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وحول ذلك، تساءل المهاجم البلجيكي حول ما إذا كان من الضروري أن يصاب لاعب يوفنتوس بالفيروس حتى ينتبه المسؤولون إلى ضرورة إيقاف النشاط.

وأكمل: "في نفس ليلة إصابة روجاني بالفيروس تم إجراء مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بحضور جماهيري كامل، وهو شيء خطير للغاية في ظروف مثل هذه"

وأضاف: "أعترف أنني أشتاق إلى كرة القدم وأريد العودة لممارستها من جديد، ولكن في مثل هذه الظروف فإن كرة القدم تبدو بلا أهمية مقارنة بصحة الناس وحياتهم"

وتابع: "الأرقام الفردية التي حققتها هذا الموسم؟ بالنسبة لي لا تعني الكثير، فالأهم هو مساعدة الفريق والزملاء، نحن فريق ونعمل من أجل كيان واحد وهدف واحد"

وأردف: "بالنسبة لأساطير إنتر تأثرت كثيرًا بأدريانو الذي فعل الكثير من الأشياء التي لا تصدق، أما عن ذكرياتي الأولى مع اللعبة فبطلها رونالدو في كأس العالم 1998 مع المنتخب البرازيلي"

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يذكر أن آخر مباريات الدوري الإيطالي التي لعبت قبل الإيقاف تلك التي حل فيها إنتر ضيفًا على يوفنتوس وانتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين نظيفين.