لوكاكو: مورينيو قدم الكثير لليونايتد، ويستحق الاحترام

مهاجم مانشستر يونايتد يتحدث عن مدربه السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد فكرة المقارنة بين مدربيه هذا الموسم في النادي الإنجليزي، مطالبًا بمنح مدربه السابق "جوزيه مورينيو" الاحترام الذي يستحقه.

وأقال اليونايتد المدرب البرتغالي لسوء النتائج خلال ديسمبر الماضي وعين بدلًا منه أولي جونار سولشار حتى نهاية الموسم، وقد تحسن أداء ونتائج الفريق كثيرًا تحت قيادة المدرب النرويجي المؤقت حتى أنه لم يُهدر أي نقطة في البريميرليج.

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لوكاكو سُئل عن الفارق بين المدربين، فأجاب لإليفين سبورت "لن أقارن بين المدربين، أرى أن مورينيو قدم الكثير لهذا النادي، لقد فاز بالألقاب، لذا لدي الكثير من الاحترام تجاهه. هو المدرب الذي تعاقد معي".

أتم "سولشار بدأ قصته للتو هنا، أتمنى أن يسير كل شيء على ما يُرام. أتمنى فقط أن نُنهي الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى وأن نفوز بلقب ما".