لوكاكو على رادار ريال مدريد لتعويض كريم بنزيما

هل يخسر إنتر لوكاكو ولاوتارو لصالح ريال مدريد وبرشلونة؟

وضع نادي ريال مدريد، مهاجم إنتر، روميلو لوكاكو، ضمن خياراته لتدعيم الخط الهجومي وتعويض كريم بنزيما في سوق الانتقالات المقبلة.

بنزيما هو المهاجم الأساسي في ريال مدريد وبلغ عامه الـ33 ولذلك لابد من إيجاد خليفة له خلال الفترة المقبلة.

ويحاول النادي الملكي التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي مستغلًا انتهاء عقده في 2021 وعدم تمديده حتى الآن، إلا أنّ وصول بطل الليج 1 إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قد يفسد مخططات ريال مدريد.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن مصادر فرنسية أنّ ريال مدريد يراقب لوكاكو من إنتر ويضعه ضمن الخيارات لدعم الخط الهجومي للفريق في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنّ الهدف الأساسي لريال مدريد هو ضم مبابي وإرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، وفي حال الفشل في جلب أي منهما، سوف يتجه للتعاقد مع ساديو ماني من ليفربول ولوكاكو.

وقاد لوكاكو فريق إنتر للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد تسجيل هدفين في مرمى شاختار الأوكراني، كما أنّه يمتلك سلسلة تهديفية وصلت إلى 10 مباريات في اليوربا ليج.

جدير بالذكر أنّ رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، نفى إمكانية التعاقد مع صفقات كبيرة خلال الصيف الجاري لأسباب اقتصادية.