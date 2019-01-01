بعد الفشل مع لوكاكو - إنتر يوجه أنظاره نحو كافاني

ورطة كبيرة للمدرب أنطونيو كونتي قبل إغلاق السوق

بدأ نادي إنتر الإيطالي، في البحث عن خيارات هجومية جديدة، لاقترابه من خسارة صفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

نجم مانشستر يونايتد كان الهدف الأول للمدرب أنطونيو كونتي، لكن يبدو أنه في طريقه للانضمام ليوفنتوس.

وهو ما يضع كونتي في مأزق شديد قبل بداية الموسم، بتواجد لاوتارو مارتينيز وسيباستيان إسبوسيتو فقط، مع اقتراب ماورو إيكاردي من الرحيل.

تقارير إيطالية أكدت رغبة كونتي في ضم إديسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان كخطة بديلة.

وسيستغل إنتر تبعية نادي جيانجزو سونينج الصيني له، لمساعدته على تمويل الصفقة التي تصل قيمتها لـ50 مليون يورو.

خاص | تياجو متحدثًا عن طفولته ومستقبله: اهتمام برشلونة صدمني

خاص جول - لومالا يوضح حقيقة مفاوضاته مع بيراميدز

ومن المتوقع أن يتلقى الأوروجوياني راتب سنوي 9 مليون يورو، مقابل التوقيع على عقد مدته 3 سنوات.

ويواجه إنتر منافسة قوية مع نظيره نابولي على ضم كافاني، حيث يحاول هو الآخر تعويض فشله في ضم الإيفواري نيكولاس بيبي.