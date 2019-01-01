صدمة مالية جديدة لإنتر بعد وداع دوري الأبطال

الخسائر تتوالى على النادي الإيطالي داخل وخارج الملعب

تلقى نادي إنتر الإيطالي، صدمة مالية كبيرة، بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، والفشل في التأهل لدور الـ16 من البطولة.

إنتر تعرض لخسارة صادمة من برشلونة أمس الثلاثاء على أرضه ووسط جماهيره 2/1، ليودع الأبطال متوجهاً للدوري الأوروبي المسابقة الأضعف والأقل جماهيرية.

تقارير صحفية أكدت أن هذا الوداع سيكلف النادي الإيطالي ما يقرب من 12.2 مليون يورو، كان سيحصل عليها النادي في حالة بلوغه دور الـ16.

وتشمل هذه الخسارة أرباح النادي من حقوق البث التليفزيوني، ومكافآت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لكل من يتخطى مرحلة دور المجموعات.

وتتوقف بذلك إيرادات إنتر من الأبطال عند 40.7 مليون يورو، مع وجود احتمالية إضافة 3.4 إلى 5.4 مليون في المستقبل، ولكن يتوقف ذلك على مشوار الثلاثي الإيطالي يوفنتوس ونابولي وأتالانتا بالبطولة.

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وعلى جانب آخر حقق إنتر رقماً قياسياً جيداً، في معدل حضور جماهيره لمواجهة برشلونة أمس، حيث وصل إلى 71.818 متفرج على ملعب سان سيرو.

وحصد النادي مبلغ 7.8 مليون نظير هذا الحضور الضخم، ليتفوق على ما حققه أيضاً مع يوفنتوس في أكتوبر الماضي، عندما حصل الثنائي على 6.5 مليون بتواجد 75.923 مشجع.