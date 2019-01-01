لوكاكو: العنصرية في إيطاليا؟ كنت أعرف أن هذا سيحدث

الأمور جيدة بالنسبة له حتى الآن..

لم يشعر روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، بالمفاجأة جراء الهتافات العنصرية التي تلقاها في الملاعب الإيطالية، حيث أكد أنه كان يتوقع هذا الأمر جيدًا، ولكنه عاد وشدد على أنه يستمتع بالمعيشة في إيطاليا رغم ذلك.

وكان لوكاكو قد تعرض للعنصرية خلال مباراة إنتر وكالياري في الجولات الأولى من الكالتشيو، وقد سجل الدولي البلجيكي هدفًا في هذه المباراة ورد بأفضل صورة ممكنة على عنصرية أصحاب الأرض.

ماريو بالوتيلي هو الآخر كان آخر ضحايا العنصرية، وهذه المرة كان جمهور هيلاس فيرونا هو المتهم خلال مباراة بريشيا الأخيرة، غير أن الاتحاد الإيطالي لم يعاقب الجمهور ونفى عنه التهمة رغم وضوح الإدعاء خلال المباراة.

لوكاكو تحدث في تصريحات صحفية عن الأمر وقال "علمت أن العنصرية ستحدث عاجلًا أم آجلًا. كنت مستعدًا لذلك قبل أن آتي، فقد أخبرني أكثر من صديق لعب في السيري آ عن هذا الأمر وحذروني منه.".

"يجب أن يتصرف الاتحاد الأوروبي في هذه المعضلة، يمكننا أن نروج لحملة لا للعنصرية، ولكن إذا لم نفعل شيئًا حقيقيًا لمحاربة هذه الظاهرة، فهذا لن يكون له معنى."

ولكن على الرغم من ما يُقاسيه لاعب مانشستر يونايتد السابق، إلا أنه أكد سعادته في إيطاليا، حيث قال "أنا أستمتع في إيطاليا، الناس في الشارع طيبون للغاية سواءً معي أو مع أسرتي التي حقًا تحب الأجواء هنا، أُفضِل أن أركز على ذلك بدلًا من العنصرية.".

"عندما لا ألعب بصورة جيدة، أريد أن يقول لي كونتي ذلك بوضوح، أنا في السادسة والعشرين من عمري وأُدرك أن الفرصة مواتية أمامي من أجل التطور أكثر وأكثر."

يذكر أن لوكاكو حتى الآن قد سجل حتى الآن تسعة أهداف في الدوري بقميص النيراتزوري ويحتل وصافة جدول ترتيب الهدافين خلف مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي، وقد قادت إسهاماته الإنت لاحتلال المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر يوفنتوس.