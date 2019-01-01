لوكاكو يثير القلق في إنتر وبلجيكا

بلجيكا على موعد مع العبور لأمم أوروبا

تويتر هيثم محمد

أثار روميلو لوكاكو قلق ناديه إنتر بسبب استمرار معاناته من الإصابة التي عانى منها في الأسابيع الأخيرة وأثرت على مستواه الفني.

ويتواجد حالياً لوكاكو مع منتخب بلاده بلجيكا الذي يستعد لمقابلة سان مارينو في تصفيات أمم أوروبا، وعينه على ثلاث نقاط تضمن له التأهل.

وأفاد "كوريري" أن مشاركة لوكاكو مع بلجيكا في اللقاء المقبل محط شك في ظل استمرار معاناته من الإصابة العضلية بساقه.

وغاب لوكاكو عن لقاء إنتر مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ولكن عاد وشارك في التسعين دقيقة في الخسارة أمام يوفنتوس مساء الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن لوكاكو يرغب باللعب أمام سان مارينو لسعيه لتسجيل هدفه الخمسين بقميص بلجيكا وتعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لبلاده.

ويملك لوكاكو حالياً 49 هدفاً في 82 مباراة بقميص الشياطين الحمر لبلجيكا.