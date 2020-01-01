لوكاكو: إبراهيموفيتش ساعدني كثيراً ولست متفاجئاً بما يقوم به

مهاجم إنتر يشيد بما يقوم به منافسه إبراهيموفيتش

كشف روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ومانشستر يونايتد السابق، أنه كان يتلقى النصائح من زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الحالي، أثناء فترتهما معاً في الشياطين الحمر.

ولعب الثنائي معاً من قبل في مانشستر يونايتد، منذ عامين، قبل أن يجتمعا معاً من جديد في الدوري الإيطالي ولكن هذه المرة كمتنافسين.

ومن المنتظر أن يلعب الثنائي أمام بعضها، مساء الأحد القادم في ديربي ميلانو، ضمن الجولة الـ 23 من السيري آ.

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وقال لوكاكو في تصريحات صحفية: "إبراهيموفيتش بطل وأنا احترمه، سيكون من الرائع أن ألعب أمامه إنه شخص رائع ومحترف".

وواصل: "في مانشستر يونايتد كنا نتدرب معاً يوماً، وقدم لي الكثير من النصائح، بالنسبة لي لست متفاجئاً بما يقوم به إبراهيموفيتش وهو في سن الـ 38".

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ونجح لوكاكو في تسجيل 20 هدفاً مع إنتر في 29 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم، بينما سجل إبراهيموفيتش هدفين من خمس مباريات مع الروسونيري.

جدير بالذكر أن إنتر، يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز الثامن برصيد 32 نقطة.