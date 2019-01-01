لوكاكو: أنا اليوم أقوى مما كنت في مانشستر يونايتد

لوكاكو يتحدث عن الفارق بين تجربة مانشستر يونايتد وتجربة إنتر

قال المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إنه يشعر بالقوة أكثر في الوقت الحالي مقارنة بالفترة التي كان فيها لاعبًا لمانشستر يونايتد.

وكان لوكاكو قد تألق في النصف الأول من الموسم مع إنتر على مستوى الدوري الإيطالي رغم بعض التحفظات على مستواه في المباريات الكبيرة.

ولكن رغم ذلك، فإن لوكاكو يشعر بالقوة والرغبة في الوقت الحالي، وذلك أكثر من تلك المرحلة التي كان فيها لاعبًا لمانشستر يونايتد، والتي لا ينظر لها بشكل سلبي رغم ما حدث فيها.

وقال لوكاكو: "لقد جعلتني فترة مانشستر يونايتد أكثر هدوءًا، لا أنظر لها بطريقة سلبية، لقد ساعدتني لأكون أكثر نضجًا وأن أنمو كلاعب وكشخص"

وأضاف: "لقد كانت خطوة ساعدتني لأكون هنا اليوم، من الواضح في إنتر أن هناك فوائد كثيرة لما تعلمته في مانشستر يونايتد، وذلك من وجهة نظر كروية وغير كروية"

وتابع: "لقد كنت شخصًا اعتاد أن يظهر الغضب في كل وقت لا تسير فيه الأمور على ما يرام، ولكنني أصبحت شخصًا أكثر قوة في الوقت الحالي"

يذكر أن روميلو لوكاكو قد سجل 12 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم كثاني هدافي المسابقة خلف مهاجم لاتسيو ومنتخب الأتزوري تشيرو إيموبيلي.