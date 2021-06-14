من هو لوكاس مورا؟ نجم توتنهام القريب من الدوري السعودي

كل ما تريد معرفته عن اللاعب لوكاس مورا نجم توتنهام القريب من الانضمام للدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، من هو وهل ينضم للهلال أم النصر؟

أشارت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة إلى أن لاعب توتنهام لوكاس مورا قريب من الانضمام للدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021، حيث أنه على قائمة كبيري الرياض الهلال والنصر.

سيكون ضم مورا مرحلة جديدة في انتقالات الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، فعلى عكس وافدي المملكة في السنوات الأخيرة، لا تزال هناك فرصة لمورا لمواصلة اللعب في أوروبا.

ضم الهلال والنصر بعض النجوم الأوروبيين قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، والآن يتنافس الكبيرين على صفقة ستهز الدوري السعودي.

صفقات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021

فمن هو لوكاس مورا؟ ومن الأقرب لضمه في الميركاتو؟ جول يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

من هو لوكاس مورا؟

لوكاس مورا هو لاعب كرة قدم برازيلي ولد في مدينة ساو باولو في 13 أغسطس 1992، وهو يبلغ من العمر 29 عامًا.

انضم لأكاديمية الشباب في نادي أتلتيكو يوفنتوس وهو في الخامسة من عمره، ثم انتقل إلى كورينثيانز ومنه إلى ساو باولو.

تدرج لوكاس مورا في فرق نادي ساو باولو المختلفة، ووصل للفريق الأول في 2010، واستمر معه حتى 2012 ومن ثم بدأ في مغامرته الأوروبية.

لفت اللاعب لوكاس مورا أنظار عمالقة أوروبا، وكان مطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي، لكنه اختار الانضمام لباريس سان جيرمان وأصبح أغلى لاعب في تاريخ العاصمي الفرنسي في ذلك الوقت، حيث انضم مقابل 45 مليون يورو.

استمر لوكاس مورا مع باريس سان جيرمان لمدة 5 مواسم، وفي 2018 انتقل إلى نادي توتنهام مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

ارتدى مورا قميص المنتخب البرازيلي لأول مرة مع منتخب تحت 20 عامًا، وفاز معه بكوبا أمريكا 2011، وبعدها بعام حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012.

كان لوكاس مورا ضمن تشكيلة منتخب البرازيل الأول في كوب أمريكا 2011، ورغم فوزه مع السليساو بكأس القارات 2013 لم يشارك في كأس العالم 2014، وكانت آخر بطولة كبرى شارك فيها هي كوبا أمريكا المئوية التي أقيمت في 2016.

بطولات لوكاس مورا

الفريق البطولة العدد ساو باولو كوبا سودامريكانا 1 (2012) باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي 4 (2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16) كأس فرنسا 3 (2014–15, 2015–16, 2016–17) كأس الرابطة الفرنسي 4 (2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17) كأس السوبر الفرنسي 5 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) منتخب البرازيل تحت 20 عامًا كوبا أمريكا للشباب 1 (2011) منتخب البرازيل الأولمبي الأولمبياد 1 (2012) منتخب البرازيل كأس السوبر كلاسيكو 1 (2011) كأس القارات 1 (2013)

ما هو سعر لوكاس مورا؟

القيمة السوقية للوكاس مورا بحسب موقع ترانسفير ماركت هي 25 مليون يورو، وهي ليست قيمته الأعلى في مسيرته.

كانت القيمة الأعلى له في 13 يونيو 2019، حيث بلغت 40 مليون يورو، وكانت بعد عام كامل من انضمامه لتوتنهام قادمًا من باريس سان جيرمان.

بحسب التقارير فإن ناديي الهلال والنصر يرغبان في شراء المتبقي من عقد لوكاس مورا مع الفريق، ولم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن القيمة المطلوبة.

لكن صحيفة "jeunesfooteux" الفرنسية أشارت إلى أن السبيرز حدد سعر لوكاس مورا، وقد تساوى المطلوب مع قيمته السوقية الحالية وهو 25 مليون يورو.

متى ينتهي عقد لوكاس مورا مع توتنهام؟

يتبقى 3 سنوات في عقد لوكاس مورا مع توتنهام، فمن المقرر أن ينتهي في 30 يونيو 2024.

الفريق اللندني يرغب في التخلص من اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ولن ينتظر حتى نهاية عقده، خاصةً بعد قرب انضمام ماركوس تورام لصفوف الفريق.

الهلال والنصر .. من الأقرب لضم لوكاس مورا؟

يتنافس فريقي الهلال والنصر على التعاقد مع لوكاس مورا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الصفوف استعدادًا للموسم المقبل.

اهتمام الهلال بالتعاقد مع مورا كان قديمًا، وتدخل النصر في الصفقة بناءً على طلب من المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني للفريق الأصفر.

ويكثف الناديين مفاوضاتهما مع اللاعب ووكيله خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية، ولا توجد أفضلية لفريق على الآخر حتى الآن.