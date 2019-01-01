لوكاس ليما بعد وصوله جدة: اخترت الأهلي لأنه فريق كبير

الظهير الأيسر سينضم للتدريبات سريعًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصل لوكاس ليما لاعب الأهلي الجديد لمدينة جدة السعودية لبدء مسيرته مع الراقي.

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وكان الأهلي قد نجح في ضم ليما ظهير أيسر نانت الفرنسي في الأيام الأخيرة من سوق انتقالات صيف 2019.

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ونشر الحساب الرسمي للأهلي على تويتر عدة صور لوصول اللاعب واستقبال الجماهير له، مشيرًا لأنه سينضم للتدريبات غدًا الأربعاء.

لوكاس ليما في جدة.. 💚🛬 pic.twitter.com/Jk2xwubY9A — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 3, 2019

وقال اللاعب البرازيلي فور وصوله لبرنامج "الدوري مع وليد" "أعرف الكرة السعودية بالتأكيد، تحدثت مع سوزا والعديد من البرازيليين وسعيد للتواجد هنا".

أضاف "اخترت الأهلي لأنه فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية عريضة، هدفي تحقيق الألقاب مع النادي. أشكر الجماهير الأهلاوية على ترحيبها بي ورسائلها عبر الإنستجرام".

ويُواصل الفريق الجداوي استعداداته لمباراة الجولة الثالثة من الدوري السعودي، إذ سيلعب ضد الوحدة في ملعب مدينة الملك عبد الرياضية "الجوهرة المشعة".

وكان الأهلي قد افتتح الموسم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بتعادل أغضب جماهيره مع العدالة الصاعد حديثًا للبطولة، ومن ثم هزم الاتفاق بنتيجة 2-1 بعد مباراة صعبة ومثيرة.