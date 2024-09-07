فيديو | "ملليمتر" يحرم نجم دوري روشن من جائزة بوشكاش بقذيفة من منتصف الملعب

شاهد الفرصة الضائعة المبهرة

احتاج أحد نجوم دوري روشن السعودي إلى "ملليمتر" واحد فقط، من أجل المنافسة على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2024، وذلك بعدما أطلق قذيفة من منتصف الملعب!

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وأطلق لوكاس زيلارايان لاعب الفتح قذيفة من قبل منتصف الملعب، مستغلًا تقدم حارس لاتفيا، لتصطدم الكرة في العارضة العلوية، بفارق ميلليمتر واحد فقط.

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وقاد زيلارايان منتخب بلاده أرمينيا لتحقيق الانتصار على نظيره لاتفيا برباعية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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ونجح لوكاس لاعب الفتح في تسجيل هدف ضمن رباعية أرمينيا بالدقيقة 48 من عمر المباراة، لينجح في قيادة منتخب بلاده لصدارة المجموعة C4.

ويقدم زيلارايان مستوى مميز رفقة الفتح، حيث يتم الاعتماد عليه بصفة أساسية في تشكيل النموذجي في دوري روشن السعودي.