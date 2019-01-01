لوف يُغلق الباب في وجه اهتمام بايرن ميونخ به

تصريحات مهمة من الناخب الوطني الألماني..

أنهى يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أي آمال لبايرن ميونخ في الحصول على خدماته التدريبية، وأعلن على الملأ أنه لن يعمل في البوندسليجا بأي حال ممكن عندما يترك تدريب المانشافت.

اسم لوف كان قد طُرِّح ليكون خليفة لنيكو كوفاتش، لا سيما وبعد إعلان البايرن أن على الأرجح المدرب الجديد سيأتي الصيف المقبل، مما فتح أبواب التكهنات حول وصول لوف للأليانز آرينا بعد نهاية اليورو.

لكن المدرب صاحب الـ59 عامًا قضى تمامًا على هذه الفكرة، حيث قال اليوم خلال تصريحات صحفية "لن أدرب في البوندسليجا من جديد، لن يحدث ذلك في أي حال من الأحوال.".

بطل العالم 2014 له تجربة مميزة كمدرب في الدوري الألماني، إذ قاد شتوتجارت في الفترة بين 1996 إلى 1998 وقادهم للتتويج بلقب كأس ألمانيا مع الوصول لنهائي البطولة الأوروبية، قبل الخسارة على يد تشيلسي بجيله الذهبي بقيادة زولا.

تصريحات لوف أيضًا تأتي على خلفية وصول يورجن كلينسمان الصديق المقرب للوف إلى منصب المدير الفني لهيرتا برلين، وأبدى لوف حزنه على هزيمته الأولى بعد العودة على يد بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف يوم السبت الماضي.

كما عاد لوف وأثنى على العمل الذي يقوم به هانزي فليك في منصب المدرب المؤقت لبايرن ميونخ، حيث قال عنه "لا أعرف ما هي تخطيطات بايرن، ولا أعرف تحديدًا أفكارهم للشتاء. فليك يحظى بثقة صُنّاع القرار هناك وكذلك اللاعبين.".

هيرنانديز: الكيمياء هي سبب إقالة كوفاتش من بايرن ميونخ

بايرن ميونخ تلقى هزيمة مفاجئة من باير ليفركوزن في البوندسليجا يوم السبت الماضي، في مباراة غريبة الأطوار أضاع فيها البافاري وابلًا من الفرص بصورة لا تصدق، ويرى لوف أن هذه الهزيمة لن تُغير كثيرًا من مستقبل مساعده الأسبق.

"أعرف أن الهزيمة من ليفركوزن لن تُغير الأمور لفليك، أنا سعيد للغاية به، هانزي لديه القدرة على تدريب هذا الفريق، أنا أؤمن بذلك."

الجدير بالذكر أن فليك كان مساعد لوف منذ أن انفرد بتدريب المنتخب الألماني بعد كأس العالم 2006 وحتى كأس العالم 2014، وقد انضم لجهاز نيكو كوفاتش هذا الموسم في ظل إيمان إدارة بايرن بقدرته على لم شمل الفريق، مما اتضح في تصريحات اللاعبين في الآونة الأخيرة.

كما يجدر الإشارة إلى أن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للبايرن، قد ألمح إلى احتمالية بقاء فليك حتى نهاية الموسم بعدما لقيّ قبول الإدارة واللاعبين والجماهير، وأعلن أن الحسم سيأتي بعد نهاية الدور الأول.