لوف عن مجموعة ألمانيا: لا يمكنك تحديد من المرشح للتأهل

المدرب الألماني يتحدث عن القرعة وكذلك إلكاي جوندوجان..

نعت يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، مجموعة فريقه في كأس الأمم الأوروبية 2020، بأنها المجموعة الحديدة، واعتبر أنه من المستحيل التنبؤ بمن يمكنه التأهل منها إلى ثمن النهائي.

وكانت القرعة التي أُجريت مساء السبت قد أوقعت ألمانيا مع منتخب فرنسا وكذلك منتخب البرتغال، على أن يُحدد المنتخب الرابع بعد نهاية التصفيات في مارس المقبل.

المدرب الألماني تحدث للصحافة بعد القرعة وقال "هذه هي المجموعة الحديدة بامتياز. توقعاتي قد زادت بعد رؤية هذه المنتخبات.".

كما أضاف "إنها مباريات رائعة ويمكن للجماهير أن تتوقع الإثارة والمتعة. يجب على الجميع أن يبذل كل ما عنده في هذه المجموعة، لا يمكن التنبؤ بالمفضل للترشح عنها.".

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في الوقت نفسه، فقد تحدث إلكاي جوندوجان، نجم المنتخب الألماني، وأكد على أن ميزة ألمانيا هي معرفتها لقدرها جيدًا قبل البطولة.

المنتخب الألماني يعيش في هذه الفترة حالة من الإحلال والتجديد، حيث يعتمد لوف على عدد من الشباب مع التطعيم ببعض الخبراء مثل جوندوجان ورويس وجوتسه وغيرهم.

لاعب مانشستر سيتي في تصريحات للإعلاميين قال "بالطبع معنا فرقًا قويًا وهذه هي المجموعة الأقوى، لقد حصلنا على أقوى الخصوم الممكنين. لكن ميزتنا أننا نعرف أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا منذ اليوم الأول.".

وأتم "الفرق التي ستمر من هذه المجموعة في نظري سيكونوا هم المرشحون للتتويج باللقب.".