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دوري أبطال أوروبا

لوفرين: نحن ليفربول ونستطيع العودة ضد برشلونة

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ديجان لوفرين نجم فريق ليفربول مؤمن بحظوظ فريقه في العودة بالنتيجة أمام فريق برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد اللاعب الكرواتي ديجان لوفرين مدافع فريق ليفربول على قدرة فريقه بالعودة في النتيجة أمام برشلونة في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوفرين وأكد خلالها أنه يشعر بالغضب من الحديث حول إقصاء فريقه من البطولة بالفعل قبل مباراة الإياب.

وقال لوفرين: "ما يحدث من البعض بالحديث عن أننا خرجنا من البطولة يجعلني أشعر بالغضب، ويجعلني أريد أن أقدم أفضل ما لدي من أجل أن نعود في النتيجة".

وأضاف: "لدينا نجومًا كبار، والكبار يستطيعون الظهور في المباريات الكبيرة، وأعتقد أن تلك المباراة واحدة منهم، وسنخوضها على أنفيلد".

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وأكمل: "نحن ليفربول، وذلك هو ما نستطيع القيام به، نحن نادي فريق من نوعه، صحيح أنهم يتقدمون بثلاثة أهداف في النتيجة لكن كرة القدم لا يمكن توقعها".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وليفربول على ملعب كامب نو كان قد انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة سجل منها سواريز هدفًا وميسي هدفين.

 

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