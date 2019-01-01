لوشيسكو يمنح لاعبيه الدوليين راحة خاصة قبل مواجهة أوراوا

بعد خوض مباراة أوزبكستان في التصفيات المشتركة

قرر المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي الحالي منح اللاعبين الدوليين راحة خاصة لمدة يوم إضافي وعدم خوض الحصة التدريبية التي ستُقام مساء اليوم.

الفريق الهلالي يستعد حاليًا لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا ريدز الياباني يوم الأحد بعد المُقبل يوم 24 نوفمبر الجاري.

ومن المنتظر عودة الدوليين من أجل الانضمام لصفوف الزعيم بعد خوض مباراة أوزبكستان في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

ويتواجد كل من محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، نواف العابد وهتان باهبري رفقة الأخضر السعودي.

الزعيم يخوض مساء اليوم حصة تدريبية قبل السفر إلى اليابان، حيث يسعى لوشيسكو إلى رفع درجة التركيز وتجهيز اللاعبين نفسيًا قبل إياب النهائي القاري.

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يُذكر ان نادي الهلال سيطير إلى اليابان يوم تطير بعثة الأزرق الأحد المقبل على متن طائرة خاصة استعداداً لمواجهة نظيره أوراوا الياباني.

الزعيم من المُقرر أن يُجري معسكراً تدريبياً في اليابان من يوم وصوله حتى موعد نهائي الحسم الذي سيقام عند 1:00 ظهراً من يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري بتوقيت مكة.