لوشيسكو يقرر إراحة لاعبي الهلال وخربين يبدأ الاستعداد

عمر خربين بدأ الاستعداد للانضمام إلى التدريبات الجماعية للزعيم

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر المدير الفني الروماني، رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السعودي، منح لاعبو الفريق راحة من التدريبات يوم الخميس، بعد فوزهم في المباراة الودية التي أقيمت اليوم.

وحقق الهلال الفوز في ثالث مبارياته الودية، خلال معسكر الفريق في النمسا، على حساب بودافوكي المجري بهدفين دون مقابل.

وفي سياق منفصل، بدأ المهاجم السوري عمر خربين تدريباته اللياقية في معسكر الزعيم، بعد وصوله المتأخر بسبب مشاكل في استخراج التأشيرة.

ومن المنتظر ان يلحق خربين، بالتدريبات الجماعية لفريقه، عقب إنهاء برنامجه التأهيلي، في أقرب فرصة.

الهلال ينتصر على بودافوكي المجري بهدفين لهدف في المباراة الودية الثالثة خلال معسكر النمسا.🔵⚪️



-سجل هدفي الزعيم🔥🔥

جوميز ⚽️

عبدالله الحافظ ⚽️



(📸: @Alhilal_FC ) pic.twitter.com/7hVBCzY486 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 17, 2019

واستمر نواف العابد، في برنامجه التأهيلي الخاص، بالجري الخفيف والتدريبات في صالة الألعاب الرياضية، بالإضافة إلى بعض التمرينات اللياقية.

الجدير بالذكر أن الهلال، يستعد لخوض رابع مبارياته الودية يوم الأربعاء 24 يوليو امام أودينيزي الإيطالي، على استاد دولوميتين.