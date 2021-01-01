لوشيسكو: ما نتعرض له ضريبة إنجازات وبطولات الهلال

الهلال يواصل التعثر في الدوري السعودي للمحترفين

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن الهزيمة أمام نظيره أبها، ضمن الجولة الـ17 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أبها خطف الفوز على حساب الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ليواصل الزعيم تعثره.

لوشيسكو ظهرت في تصريحاته غضبه من الهزيمة أمام أبها، وأن الفريق يمر بظروف صعبة للغاية خلال الفترة الأخيرة والتعثرات هي نتيجتها.

وقال الروماني في تصريحات تلفزيونية: "ما يحدث هو ضريبة الإنجازات والانتصارات خلال الفترة الماضية، وانعكاس كامل عن ظروف التي يمر بها الفريق".

وأضاف لوشيسكو: "كنا نفرض أسلوبنا عن المنافسين خلال الفترة الأخيرة ونتلقى الهزيمة، ومن الممكن إلقاء اللوم عليّ في هذه الظروف، ولكن يجب أن يتم النظر أيضًا في حالة تحقيق نتيجة إيجابية".

الهلال يتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، ومهدد بالهبوط إلى المركز الثالث حال فوز الأهلي على الوحدة اليوم.