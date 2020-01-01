لوشيسكو: لدينا رغبة لإعادة إنجازات 2019 بالتتويج القاري

المدير الفني لفريق الهلال السعودي، يتحدث عن رغبته في الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا، للعام الثاني على التوالي.

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أن فريقه أمام مهمة صعبة، وهي الحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا، بعد التتويج به النسخة الماضية، في أولى مبارياته.

الهلال يفتتح مبارياته في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، عندما يواجه فريق شاهر خودرو الإيراني مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات دور المجموعات.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نشعر بمسؤولية كبيرة في الهلال، لأننا حامل اللقب، ولدينا حماس كبير للعودة إلى التحدي القاري، لأن البطولة لها عوامل مختلفة تمامًا".

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المدرب الروماني تابع: "لدينا الحافز للبدء بطريقة تؤكد قوة الهلال الذي يلعب تحت مسمى حامل اللقب، ونشعر برغبة كبيرة في إعادة إنجازات عام 2019، وإسعاد الجماهير".

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المدير الفني لفريق الهلال واصل: "بالنسبة للفوارق الفنية والأسماء وكل هذه الأمور، لا يتجاوز كونه أوراق إعلامية لا أكثر، لأن المباراة ستكون 11 لاعبًا أمام 11، ولاعبي الفريق الإيراني سيقاتلون من أجل الفوز، ولا توجد مباراة سهلة في عالم كرة القدم".

رازفان تحدث أيضًا عن ضغط المباريات، حيث قال: "لا أحب كلمة الإرهاق أو منح بعض اللاعبين راحة، ولكن في بعض الأحيان نضطر للقيام بعملية تدوير، للحفاظ على حالة الجاهزية للجميع، بالإضافة إلى كل من يلعب في الهلال يستحق الفرصة للمشاركة".

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بعد الفوز على فريق أوراوا ريد داياموندز الياباني في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.