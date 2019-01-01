لوشيسكو: لا أنزعج من الحديث عن جيسوس وسنقدم كل ما لدينا أمام فلامنجو

مدرب الهلال يتحدث عن مواجهة فلامنجو.

أكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على أن فريقه لا يمتلك شيئًا يخسره أمام فلامنجو، أحد أفضل الفرق في العالم -على حسب وصفه-.

رازفان قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الجميع يعرف كرة القدم البرازيلية، قدمت الأفضل في العالم، ولكن هذا لا يكفي، فحالة الفريق واللاعبين تتحكم في مجريات المباراة، ولدينا الطموح والأمل في مواجهة فلامنجو، ولا يوجد لدينا شيء نخسره في مواجهة أفضل فرق العالم".

مدرب الهلال تابع: "نحن نُفضل أن نتدرب ونجهز أنفسنا في ملعب التدريب، وأعتقد عدم حضورنا لملعب المباراة للتدريب الأخير، لن يؤثر علينا".

وتحدث لوشيسكو عن مواجهة فلامنجو قائلًا: "هي مباراة كرة قدم في النهاية بين ١١ لاعبًا في كل فريق وكلاهما يسعى إلى التواجد في نهائي البطولة".

وواصل مدرب الهلال: "نحن هنا للشكوى من الغيابات، والطاقم الفني لم يتمكن من إعداد الفريق بالشكل الكافي قبل مباراة الترجي، وهذه هي كرة القدم في نهاية المطاف، ونعمل على إعداد الفريق بشكل جيد حاليًا، وجهزنا اللاعبين بشكل جيد نفسيًا، ولا أريد الحديث عن مواجهة المدير الفني السابق للفريق".

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لوشيسكو أردف: "لا أنزعج من الحديث المستمر عن جيسوس وعلاقته بالهلال، فهذا أمر طبيعي في كرة القدم ونحن مستعدون لمواجهته في المباراة وهو حاليًا مدرب فلامنجو الفريق المنافس لنا".

واختتم المدير الفني للهلال تصريحاته قائلًا: "سيكون أمامنا تحدٍ جديد وخاص غدًا، وسنقدم أفضل ما لدينا، والثنائي جيوفينكو وجوميس جاهزان للمشاركة في المباراة".

الهلال سيواجه فلامنجو البرازيلي مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على الترجي التونسي في ربع النهائي بهدف دون رد.