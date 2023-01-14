لوس أنجلوس يرفض عرضًا مُغريًا من الأهلي للتعاقد مع تشيتشو

عرض الأهلي يقابله الرفض من النادي الأمريكي

Shahid

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي لوس أنجلوس الأمريكي، رفض عرضًا مُغريًا من النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات لاعبه الكولومبي تشيتشو أرانجو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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ويرغب النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل المنافسة بقوة على العودة مرة أخرى إلى دوري المحترفين، بعد الهبوط إلى دوري يلو الأندية الدرجة الأولى.

وأشار الصحفي "توم بوجيرت" إلى أن نادي لوس أنجلوس رفض عرض الأهلي للنجم تشيتشو أرانجو، بعد أن قدم مبلغ 3 ملايين دولار للتعاقد معه.

وأضاف الصحفي أن إدارة النادي الأمريكي، كانت تطلب أكثر من 6.5 ملايين دولار، من أجل الموافقة على عرض الأهلي السعودي.

واختتم بوجيرت تغريدته التي نشرها على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الأهلي قد يعود إلى المفاوضات مجددًا بتقديم عرض جديد.

Shahid