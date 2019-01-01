لوزانو يكشف حواره مع رونالدو في مباراة يوفنتوس ونابولي

تعرف على تصريحات لوزانو حول مشاركته الأولى ضد يوفنتوس

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كشف هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي، تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بعد اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

نابولي خسر في مباراة ملحمية ضد يوفنتوس برباعية لثلاثة أهداف سجل فيها كلًا من رونالدو ولوزانو هدفًا.

وقال لوزانو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعد أن سجل يوفنتوس الهدف الرابع وانتهت المباراة جاء رونالدو نحوي ووجه له التحية على المستوى الذي قدمته كما رحّب بي في إيطاليا".

وتابع: "رونالدو لاعب عظيم وأيضًا شخص رائع واستمتعت كثيرًا بخوض هذه المباراة الكبيرة ومواجهة خصم مثل يوفنتوس به العديد من اللاعبين الكبار".

لاعب أيندهوفن السابق أشار إلى أنّه لم يشعر بالقلق من أن تكون مباراته الأولى مع نابولي أمام فريق بحجم يوفنتوس موضحًا أنّه تمنى أن يسجل ويقدم أداءً جيدًا في ملعب مميز مثل تورينو.

واختتم: "انضممت حديثًا لفريق جديد وأعيش في مدينة جديدة ولذلك أحتاج لبعض الوقت للتعلم والتأقلم وتطوير إمكانياتي في الملعب لخدمة نابولي".

جدير بالذكر أنّ البيانكونيري حقق بطولة الدوري الإيطالي في 8 مرات على التوالي.