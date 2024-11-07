"اتهمني بالتحرش وهددني في رسائله" .. لورين جودمان تبدد الشائعات عن علاقتها المثيرة مع كايل ووكر

العشيقة تواصل فتح صندوق الأسرار

تواصل نجمة تلفزيون الواقع لورين جودمان، حربها الشرسة على عشيقها السابق كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي وزوجته آني كيلنر.

وكان ووكر قد تورط في علاقة مع لورين جودمان، أسفرت عن طفل غير شرعي "كايرو"، مما أفسد حياة النجم الإنجليزي ودمرت علاقته بزوجته كيلنر، التي ابتعدت عنه أكثر من مرة، وهددته مؤخرًا بالطلاق والاستحواذ على نصف ثروته البالغة 27 مليون جنيه إسترليني.

وتواصل لورين جودمان (33 عامًا) نشر كواليس جديدة من علاقتها بالمدافع الإنجليزي في بودكاست "Yours Sincerely"، قائلة: "تعرضت لنوع من التهديد من كايل وزوجته بطريقة مختلفة. تلقيت رسائل قانونية من الثنائي تزعم بأنني أتعمد التحرش بهما".

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وأضافت: "أرسلوا رسائل تهديد لي، قالوا فيها (نحن نراقب كل ما تقوليه من خلال محامينا وسنحرجك في العلن) و(سنعاملها كمتحرشة بشكل مدني)".

ورفضت جودمان تمامًا مزاعم التحرش، مؤكدة أنه لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية ضدها على الإطلاق، وقالت: "التحرش إدانة جنائية، لذا لو كنت قد مارست التحرش لكنت اعتقلت على الفور".

وأشارت إلى أن كايل ووكر أراد منها التوقيع على اتفاقية عدم إفشاء، وهو الطلب الذي رفضته في النهاية.

وتطرقت جودمان للرد على علاقتها السابقة بكايل ووكر، مؤكدة أن علاقتهما لم تكن عابرة بل كانت طويلة الأمد، مشيرة إلى الافتراضات القائلة بأن حملها ربما كان نتيجة لقاءات قصيرة، غير منطقية، لأنها مُصابة بمرض بطانة الرحم، وهي حالة تؤثر غالبًا على الخصوبة، وتجعل الحمل صعبًا ومن غير المرجح أن يحدث بعد لقاء واحد.

وختمت: "في الليلة التي حملت فيها بكينارا، لم أرغب في الذهاب لمقابلته. أتذكر أنني قلت لصديقتي أندروز (لا أستطيع حقًا أن أزعج نفسي بالذهاب لرؤيته)".