لوريس يرد على مزاعم رفض عودة بنزيما إلى فرنسا في كأس العالم 2022

خرج هوجو لوريس قائد فرنسا السابق عن صمته، ورد على التقارير التي أكدت أنه تزعم جبهة رفض عودة بنزيما إلى "الديوك" في كأس العالم 2022.

خرج هوجو لوريس القائد السابق لمنتخب فرنسا للدفاع عن نفسه ضد التقارير التي أكدت أنه قاد جبهة عارضت عودة كريم بنزيما إلى "الديوك" خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022.

بنزيما تعرض للإصابة في الفخذ قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2022، واضطر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لاستبعاده، لكن قائد ريال مدريد تعافى سريعًا وكان من الممكن أن يشارك مع "الديوك" في الأدوار الإقصائية من مونديال قطر.

لكن خرجت تقارير تؤكد أن لوريس تعزم جبهة تضم عددًا من لاعبي منتخب فرنسا، رفضوا عودة بنزيما إلى الفريق في المونديال.

لوريس، الذي أعلن اعتزاله الدولي مؤخرًا، خرج في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ليكيب" الفرنسية لنفي تلك التقارير.

وقال لوريس: "قيلت الكثير من الأشياء عن ذلك الأمر، وهي إما زائفة أو سخيفة، لقد كانت الأجواء جيدة قبل مغادرته، وجيدة جدًا بعدها".

وأضاف: "لكننا كنا نفضل جميعًا أن يكون الفائزة بالكرة الذهبية إلى جانبنا، عندما نرى ما جلبه منذ عودته، لقد كان واحدًا من النجوم الرئيسيين".

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وأردف: "القول بأننا كنا ضغطنا عليه للرحيل ليس صحيحًا أبدًا، ولا أرى كيف سنستفيد من ذلك، لقد كان ضروريًا لمدة 18 شهرًا، لقد ساعدنا في الفوز بدوري الأمم، وكانت عودته إيجابية فقط".

وأكمل: "ليس من الصدق حقًا الادعاء بأن بعضنا كان يؤيد رحيله، عندما تقترب من كأس العالم، فأنت تريد أن تفعل ذلك مع أفضل لاعبيك".

واختتم لوريس: "بالنسبة لكريم، فوجئنا جميعًا بعض الشيء، ما اختبرناه كلاعبين مع رحيله هو: كان يتدرب في المساء، وتعرض للإصابة، ذهبنا إلى الفراش، وفي اليوم التالي عندما استيقظنا قيل لنا إن كريم قد غادر، كل شيء حدث بسرعة".