"لوران بلان يحتاج لطبيب نفسي بسبب هذا اللاعب" .. تعليق غريب من سعد الشهري!

تعرف على سبب تعليق الشهري الغريب بشأن بلان

أطلق سعد الشهري المدرب السابق للمنتخب الأولمبي السعودي تعليقًا غريبًا، بشأن المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، حيث أكد على أنه يحتاج إلى طبيب نفسي بسبب أحد لاعبيه!

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأمر بدأ حينما تحدث أحمد حسام ميدو نجم توتنهام وروما ومنتخب مصر السابق، خلال برنامج "دورينا غير" عن ضرورة توفر طبيب نفسي بفريق الاتحاد، لمساعدة عبد الإله هوساوي لمواجهة الانتقادات، وتجهيزه نفسيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال ميدو: "في كل أندية العالم الطبيب النفسي يتواجد ويلعب دورًا كبيرًا، وهوساوي يمر بضغوط كبير يتعرض لها، ويجب أن يوجد طبيب يجهزه نفسيًا للخروج من تلك الحالة، فهذا علم ويستخدم في كل الأجهزة الفنية".

GOAL

رد الشهري على ميدو قائلًا: "أرى أن لوران بلان هو من يحتاج لطبيب نفسي، لأن هوساوي لم يعطيك ما يحتاجه في مركز الجناح، ولديه لاعبين مثل عبد الرحمن العبود وأحمد الغامدي وغيره ويصر على إشراكه في هذا المركز".

ويعتمد بلان دائمًا على هوساوي في مركز الجناح الأيمن، على الرغم من أنه يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، حيث لم يستطع اللاعب تقديم المستوى المطلوب.