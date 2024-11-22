لوران بلان يحسم موقف كريم بنزيما أمام الفتح .. ومصير الغامدي والصحفي بعد نهاية "إعارة" بيرشكوت!

لوران بلان يكشف حقيقة إصابة دانيلو بيريرا قبل قدومه إلى الاتحاد

كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، عن موقف مواطنه كريم بنزيما، قائد الفريق، من مواجهة الفتح، غدًا - السبت - ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 27 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، المتصدر بـ28 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن عشر، والأخير، برصيد 5 نقاط.

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وقال بلان، خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، إن كريم بنزيما غير جاهز لمواجهة الفتح، مضيفًا أن هناك ثلاثة لاعبين غير جاهزين للمباراة، وسيتم تحديد المجموعة التي ستشارك في اللقاء، غدًا، بعد التدريب الأخير.

في المقابل، كشف بلان عن أول اللاعبين الذين تأكدت مشاركته أمام الفتح، وهو المدافع دانيلو بيريرا، العائد من الإصابة، مؤكدًا أن ما تردد بشأن قدوم بيريرا إلى الاتحاد وهو يعاني من الإصابة، غير صحيح، وأن اللاعب تعرض للإصابة أثناء قمة الهلال في الجولة الرابعة.

وفي سياق متصل، تحدث لوران بلان، عن ثنائي الاتحاد المُعار إلى بيرشكوت البلجيكي، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، قائلًا "شاهدت جميع المباريات التي خاضوها، إنهما لاعبان مميزان، وأتمنى لهما التوفيق في قرارهما بالاحتراف في أوروبا، وهما صغيران في السن، وينتظرهما مستقبلًا مميزًا، ومنذ فترة الإعداد كنت أشاهدهما يتطوران كثيرًا، وتفاءلت بنجاحهما في أوروبا".

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في المقابل، قال بلان إنه تحدث مع عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود، أكثر من مرة، وكذلك أحمد الغامدي، أن يلعبوا كأساسيين، وشرح لهم الأمر، كما طلب منهم التركيز التام من أجل المشاركة في أي وقت.