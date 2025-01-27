مخالفًا تصريحات لوران بلان .. موسى ديابي يتحدث عن إصابته ويوجه رسالة للجهاز الطبي للاتحاد

الفرنسي غاب عن الملاعب منذ نوفمبر 2024..

عاد الفرنسي موسى ديابي؛ الجناح الأيمن للاتحاد، للملاعب من جديد اليوم الإثنين، بعد غياب طويل، ليشارك بدلًا أمام ضمك.

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الفرنسي نزل في شوط المباراة الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 ليشارك في هزيمة العميد أمام ضمك بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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وعقب المباراة، قال ديابي في تصريحاته لقناة "إس إس سي": "النتيجة كانت سيئة للأسف، لكن أظن أن علينا اللعب بشكل أفضل في المباريات المقبلة وأن نتدرب بشكل أفضل للحصول على فرص للفوز في قادم المباريات".

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وبسؤاله عن غيابه الطويل عن الملاعب، إذ كانت آخر مباراة شارك بها قبل الليلة، أمام العروبة في السابع من نوفمبر 2024 ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن، رفض ديابي توجيه اللوم للجهاز الطبي للاتحاد كما فعل مدربه لوران بلان، بل وجه الشكر له.

جناح النمور أوضح: "شكرًا جزيلًا لكل الطاقم الطبي للاتحاد والمشجعين، فترة لم تكن سهلة، لكن الإصابة تحدث لأي لاعب، الآن عدت وسأحاول تقديم كل ما لدي للاتحاد".

يذكر أن بلان عندما سُئل عن إصابة ديابي من قبل قال: " قبل 48 ساعة فقط من كلاسيكو الهلال، تعرض ديابي لضربة (غير مقصودة) من زميله فابينيو، خلال الحصة التدريبية؛ ليشعر بآلام شديدة في الكاحل".

واتهم لوران بلان، أعضاء الجهاز الطبي في نادي الاتحاد، بـ"الاستعجال" في إعادة موسى ديابي إلى التدريبات الجماعية؛ قائلًا: "سأتحدث معهم.. يبدو أنهم تسرعوا في قرارهم".