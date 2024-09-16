بعد رسالة لوران بلان .. جورج جيسوس يرد على مدرب الاتحاد ويؤكد: تلك الخطوة تقرب آسيا من دوري أبطال أوروبا

المدرب البرتغالي تحدث كذلك عن منافسه القاري الريان القطري..

في لفتة احترام متبادل بين خصمين، خرج البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، للرد على الفرنسي لوران بلان؛ المدير الفني للاتحاد، معربًا عن فخره بحديث الأخير عنه.

بلان كان قد وصف الزعيم بأنه "الأفضل في آسيا"، قبل الكلاسيكو الذي سيجمع الفريقين في 21 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ومن جانبه، رد عليه جيسوس خلال مؤتمره الصحفي اليوم الإثنين، قائلًا بحسب ما نقلت صحيفة "الميدان الرياضي" عنه: "بالتأكيد كل ما يقدمه الفريق من عمل ويقوم المنافسون بالإشادة به يشعرني بالفخر أنا والطاقم الفني للهلال بالكامل".

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ثم انتقل البرتغالي للحديث عن مواجهة الريان القطري المرتقبة غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال النخبة الآسيوية، مؤكدًا: "الريان فريق جيد، والمنافسة في بطولة آسيا مختلفة، لكننا جاهزين لهذا التحدي، فالهلال هو الأفضل في القارة الآسيوية".

وأضاف: "فتح عدد اللاعبين الأجانب المسموح لهم بالمشاركة في البطولة جعلها تقترب من دوري أبطال أوروبا، ويزيد من قوة المنافسة على حصد اللقب".

يذكر أن المواجهة القارية من المقرر أن تقام في تمام الساعة السابعة من مساء الغد - بتوقيت السعودية - على استاد أحمد بن علي المونديالي.