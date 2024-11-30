لوران بلان يخشى "توقف كأس الخليج" بسبب الهلال .. وجيرارد يرد على سؤال محرج حول الإقالة!

بعد فوز الاتحاد على الاتفاق برباعية في دوري روشن..

أبدى الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، تخوفًا من فترة التوقف المُقبلة، التي ستشهدها الكرة السعودية لمدة شهر، في ظل استعداد المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

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وحافظ الاتحاد على صدارة دوري روشن السعودي، بعد فوز عريض على مضيفه الاتفاق بنتيجة (4-0)، على ملعب إيجو بالدمام، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

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وقال بلان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه سيعمل على تطوير الفريق خلال فترة التوقف، مضيفًا أنه يحترم كأس الخليج، وأن تتوقف منافسات الدوري من أجلها، ولكن التوقف لمدة شهر طويلًا ومؤثرًا، معربًا عن تمنياته بألا يتأثر الاتحاد في التوقف الدولي الطويل، خاصة وأن العميد سيعود من التوقف بمباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما تمنى أن يعود لاعبو الاتحاد الذين سيشاركون مع المنتخب في كأس الخليج، بأفضل حال وجاهزية.

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ورد بلان على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط"، حول عدم المشاركة في البطولات الخارجية، قائلًا إنها تمثل ميزة للاتحاد في عدم الضغط، إلا أن المشاركات القوية مثل دوري النخبة الآسيوية، لها أهمية في تجهيز لاعبي الفرق المنافسة، كونهم يلعبون كل ثلاثة أيام في بعض الفترات.

ستيفن جيرارد يتلقى سؤالًا محرجًا حول الإقالة من الاتفاق

في المقابل، أعرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للاتفاق، عن إحباطه الكبير إزاء الخسارة الكبيرة أمام الاتحاد، مضيفًا أن الأهداف الثلاثة الأولى جاءت من أخطاء فردية لا يمكن تخيلها في مباراة بمثل هذا الحجم، مضيفًا أن الاتفاق خاض ثالث مبارياته خلال أسبوع، ولكن ذلك ليس مبررًا.

وتلقى جيرارد سؤالًا حول إقالة مساعد المدرب، رغم أن العادة تقتضي أن يتم إقالة المدرب الرئيس، ليعلّق قائلًا "هذا ليس المكان الذي نناقش فيه هذا الأمر، لقد فزنا قبل أيام (في بطولة دوري أبطال الخليج)، ولا أعلم أن يكون من سأل قد شاهد تلك المباراة التي فزنا بها.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 33 نقطة، ليبتعد في صدارة جدول دوري روشن، محققًا أفضل انطلاقة في تاريخه بالمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 12 نقطة، في المركز الثالث عشر.