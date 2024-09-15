لوران بلان يكشف رسالته للاعبي الاتحاد قبل السباعية .. ويعترف: الهلال أفضل فريق في الشرق الأوسط!

ماذا قال مدرب الاتحاد عن مواجهة الهلال المُقبلة؟

أعرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، عن سعادته البالغة بالانتصار العريض على الوحدة، كاشفًا عن رسالته للاعبين قبل المباراة، كما تحدث عن مباراة القمة المنتظرة أمام الهلال.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الاتحاد حافظ على العلامة الكاملة، بعد اكتساح الوحدة بنتيجة (7-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وساهم نجوم الاتحاد في الفوز الكبير على الوحدة، بهاتريك كريم بنزيما، وصناعة موسى ديابي لأربع تمريرات حاسمة، فضلًا عن رباعية حسام عوار وفابينيو وفواز الصقور وصالح الشهري، ليصل للنقطة التاسعة، متفوقًا على الهلال، حامل اللقب، بفارق الأهداف، قبل مواجهة القمة التي تقام بين المتصدر والوصيف، يوم السبت المُقبل، في قمة الجولة الرابعة من الدوري.

GOAL

وأكد بلان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الفريق تدرب بشكل جيد، قبل المواجهة، وقال للاعبين "أتمنى رؤية ما شاهدته منكم في التحضيرات"، كما تحدث مع اللاعبين بين الشوطين، قائلًا "إذا أردتم احترام الاتحاد والجماهير، يجب عليكم مواصلة الجهد والتسجيل في الشوط الثاني، وهذا ما حدث".

وتحدث لوران بلان عن الهلال، منافس الاتحاد القادم، بقوله إن فريقه سيلعب أمام أفضل فريق في الشوط الأول، واللاعبون يعرفون ما عليهم فعله هذا الأسبوع، من أجل الاستعداد للمواجهة، مضيفًا أن المباراة المُقبلة ستكون أصعب، ويجب الانتظار والعمل سويًا.

وفي سياق متصل، اعترف بلان، ردًا على سؤال من صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن الاتحاد لعب هجوميًا أفضل من الدفاعي، وسيسعى الفريق لتحسين مستواه دفاعيًا قبل المواجهة القوية أمام الهلال، كما تحدث عن جماهير الاتحاد، والذي وصفه بأنه عاشق جدًا، والأكبر دعمًا، مضيفًا "نحن كاتحاديين ندرك قيمة هذا المدرج، وكل خصم يعرف ذلك عندما يواجهنا".