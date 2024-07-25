تطورات جديدة .. لوران بلان يتفق مع مسؤولي الاتحاد على "صفقة دنماركية"!

آخر مستجدات ميركاتو نادي الاتحاد..

لا يزال ملف حراسة المرمى، يمثل صداعًا حقيقيًا لمسؤولي نادي الاتحاد السعودي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد فاوض العديد من الأسماء العالمية في مركز حراسة المرمى؛ أبرزهم الثنائي البرازيلي إيدرسون مورايس وأليسون بيكر والألماني مارك أندريه تير شتيجن، وآخرهم الصربي بريدراج راجكوفيتش.

وفي هذا السياق.. اعترف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، بوجود اهتمام من الإدارة الاتحادية، بالتعاقد مع راجكوفيتش "28 سنة"، من نادي ريال مايوركا الإسباني.

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لكن.. البكيري كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن اسم أجنبي جديد ينافس راجكوفيتش، على مركز حراسة مرمى العميد، في الموسم الرياضي القادم.

هذا الاسم الجديد؛ هو الدنماركي فيليب يورجنسن البالغ من العمر 22 سنة، والذي ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني.

وأشار محمد البكيري إلى أن مسؤولي نادي الاتحاد، يفاضلون حاليًا بين الحارس الصربي ويورجنسن؛ من أجل التعاقد مع أحدهما في صيف العام الحالي.

وأعلن البكيري أن صناع القرار في الاتحاد، إلى جانب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول، يفضلون التعاقد مع الحارس الدنماركي؛ إذا أظهر فياريال مرونة في المفاوضات.