لوران بلان على حق! .. عبدالله فلاته يكشف أضرار الاتحاد من قرار الرابطة "المفاجئ" بنقل مباراة الفتح

بعد اعتراض لوران بلان على النقل المفاجئ لمباراة الفتح..

أعرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، عن استيائه إزاء قرار لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي، بنقل ملعب مباراة الفتح، بشكل مفاجئ من ملعب الجوهرة المشعة، إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

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وجاء قرار الرابطة من أجل صيانة أرضية مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي استضاف العديد من مباريات المنتخب السعودي الأول، وكذلك عدة جولات من ناديي الاتحاد والأهلي.

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ومن المقرر أن يحتضن ملعب الجوهرة المشعة، مباريات كأس السوبر الإسباني، خلال الفترة بين 8-12 يناير 2025، بمشاركة أربعة فرق، وهم ريال مدريد، ريال مايوركا، برشلونة، أتلتيك بيلباو.

من جانبه، قال الناقد الرياضي عبد الله فلاته، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إنه من حق لوران بلان انتقاد التغيير المفاجئ لمباراة الفتح، خاصة بعدما صرّح مدرب الاتحاد بأن ما يهمه هو الحضور الجماهيري الذي يملأ المدرجات، مضيفًا أن الاتحاد من أكثر 40 ناديًا جماهيريًا في حضور الجماهير للمدرجات، بمتوسط 38 ألف متفرج لكل مباراة، ليتخطى حاجز الـ192 ألف متفرج مع مرور أولى 9 جولات في دوري روشن.

وأضاف فلاته "أنت تعلم منذ البداية أن هناك بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي ستقام في جدة، لماذا تبلغني بنقل مباراة الاتحاد والفتح بشكل مفاجئ؟ الاتحاد يضع ميزانية مرتبطة بدخل المباريات، فلا يمكن أن تأتي وسط الموسم وتبلغ بنقل المباراة من ملعب لآخر".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "الرياضية" بأن مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، المقررة في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، في 6 ديسمبر المُقبل، ستقام على ملعب الجوهرة المشعة، حيث أبلغت الرابطة إدارة الاتحاد بهذا الأمر، بعد مخاوف من نقل مباريات الفريق إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بسبب خضوع ملعب الجوهرة لصيانة دورية.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، فيما يستعد الفريقان لمباراة الكلاسيكو التي تجمع بينهما، على ملعب المملكة أرينا، في 7 يناير المُقبل، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.