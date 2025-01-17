اسم مفاجئ قد يدعم كتيبة لوران بلان! .. الاتحاد يدرس التعاقد مع 3 لاعبين في "الشتوية"

تطورات جديدة في ميركاتو نادي الاتحاد..

"سأكون سعيدًا إذا كانت هُناك صفقات جديدة!".. بهذه الكلمات صرح لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد الفوز على الرائد، مساء أمس الخميس.

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الاتحاد فاز (4-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ويبدو أن الإدارة الاتحادية بدأت في التحرك بالفعل، من أجل إسعاد بلان الذي يقدّم نتائج رائعة مع الفريق الأول - حتى الآن -؛ وذلك وفقًا لما صرح به الإعلامي الرياضي منار شاهين.

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شاهين أعلن في تصريحات مع برنامج "ملاعب"، وجود 3 أسماء على طاولة الإدارة الاتحادية؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

وكشف الإعلامي الرياضي مساء اليوم الجمعة، عن أن اللاعب الفنزويلي الشاب برينت أورتيجا، أحد هذه الأسماء المطروحة على طاولة إدارة نادي الاتحاد.

وأوضح أن مسؤولي الاتحاد يدرسون بجدية، قطع إعارة أورتيجا إلى نادي جدة، وتسجيله في قائمة الفريق كـ"أجنبي ثانٍ تحت السن"، إلى جانب الظهير الأيسر ماريو ميتاي.

وتعاقد الاتحاد مع اللاعب الفنزويلي في صيف عام 2024، قادمًا من الفريق المحلي كاراكاس؛ قبل إعارته إلى نادي جدة الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، لمدة موسم رياضي واحد فقط.

جدير بالذكر أن أورتيجا البالغ من العمر 21 سنة، لعب 13 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة لقدم بنادي جدة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ صانعًا هدفين.