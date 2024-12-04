لوران بلان يسخر من الصحفيين قبل كلاسيكو الاتحاد والنصر .. ويؤكد: انتظروا هذا الأمر في مواجهة بنزيما ورونالدو!

كلاسيكو "مهم" في صراع لقب دوري روشن..

أعرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن ثقته الكبيرة في فريقه، قبل كلاسيكو المملكة أمام النصر، مساء الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 33 نقطة من 11 فوزًا مقابل هزيمة؛ وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صاحب المركز الثالث.

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بلان أكد في المؤتمر الصحفي قبل الكلاسيكو، أن أي مواجهة أمام منافس مباشر في الدوري، تكون مهمة للغاية في تحديد البطل؛ قائلًا: "لدينا توقعات جيدة وكبيرة".

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وتوقع أن يكون الكلاسيكو مليئًا بالأهداف، في ظل تواجد ثنائي هجومي عالمي؛ مثل الفرنسي كريم بنزيما، لاعب العميد الاتحادي، والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم الفريق النصراوي.

وأضاف المدير الفني الفرنسي: "تواجد بنزيما ورونالدو أمر مهم للمشجعين والصحفين وجميع محبي كرة القدم.. إنهما ثنائي حصل على (الكرة الذهبية)".

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وعلى جانب آخر.. رد لوران بلان على الصحفيين، بلهجة فيها الكثير من السخرية؛ عند سؤاله على كثرة "الإصابات العضلية" التي يتعرض لها نجوم الاتحاد، على الرغم من المشاركة في بطولتي دوري روشن وكأس الملك فقط، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وشدد بلان على أنه ليس طبيبًا لكي يتحدث عن "الإصابات العضلية"؛ قائلًا بسخرية: "سأحضر طبيب النادي معي، في المؤتمر الصحفي القادم؛ ليشرح لكم الأمر".

وأشار مدرب نادي الاتحاد أن جميع الفرق السعودية والعالمية، تُعاني من "الإصابات العضلية" ولأسباب مختلفة؛ حيث أن تلك مشكلة لا تتعلق بالعميد فقط.

جدير بالذكر أن المسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية، ستتوقف بعد منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري، وحتى السادس من شهر يناير 2025؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس الخليج.