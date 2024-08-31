رغم قرار لوران بلان .. أحمد شراحيلي "ممنوع" من إجازة الاتحاد بسبب إصابته!

شراحيلي تعرض لخطأ طبي كارثي..

يبدو أن عودة أحمد شراحيلي، مدافع فريق الكرة بنادي الاتحاد، لن تكون سهلة على الإطلاق، فلا يزال اللاعب في انتظار موعد بدء البرنامج اللياقي، الذي يقرّبه من العودة إلى التدريبات الجماعية.

وبعد مشاركته في ثنائية دفاعية مميزة مع أحمد حجازي، خلال موسم 2022-2023، إلا أنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفتح، في الجولة السابعة من الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الاتحاد (2-1).

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي بالاتحاد، فضل مواصلة أحمد شراحيلي للبرنامج التأهيلي، رغم إجازة الأيام الخمسة التي منحها الفرنسي لوران بلان، المدير الفني، لكافة اللاعبين، الجمعة، تزامنًا مع فترة التوقف الدولي، على أن يجري الجهاز الطبي، اختبارات لشراحيلي خلال الفترة المُقبلة، من أجل معرفة جاهزيته قبل البدء بالبرنامج اللياقي.

وكان شراحيلي قد كشف عن وقوعه في خطأ طبي، تسبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، قائلًا إن الطبيب الذي أجرى الجراحة، هو سبب أزمته؛ لأنه قام بخياطة الرباط الأمامي والجانبي، ولم يشاهد قطع الغضروف.

من ناحية أخرى، يواصل عوض الناشري برنامج التأهيلي، بعد إصابته في العضلة الخلفية، على أن يعاود لاعبو الاتحاد تدريباتهم الجماعية، يوم الأربعاء المُقبل، تحضيرًا للجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

واستهل الاتحاد موسم 2024-2025، بالفوز على الخلود (1-0)، ثم واصل فوزه على التعاون (2-1)، في أولى جولتين من دوري روشن السعودي، ليحافظ على العلامة الكاملة، مع الهلال والقادسية والاتفاق.