لوثر ماتيوس: توقعنا المزيد من توخيل في باريس سان جيرمان

لوثر ماتيوس نجم منتخب ألمانيا السابق يؤكد أنه كان ينتظر المزيد من توماس توخيل المدير الفني الحالي لفريق باريس سان جيرمان.

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أكد لوثر ماتيوس نجم منتخب ألمانيا السابق أنه كان ينتظر المزيد من المدرب توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "وكالة الأنباء الفرنسية" وأكد خلالها أن توخيل كان عليه تقديم ما هو أفضل مما حققه خلال الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان.

وقال ماتيوس: "توخيل تلقى المديح بكثافة، لكن في النهاية حقق الفوز ببطولة واحدة فقط رفقة باريس سان جيرمان، بوجود تلك العناصر التي يمتلكها الفريق".

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وأضاف: "لقد خسر الكأس وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بعدما فقد تقدمه، لقد توقعنا أن يقدم ما هو أفضل من ذلك".

وأكمل: "باريس سان جيرمان لا يمتلك استراتيجية واضحة، لا أفهم في أي اتجاه يريدون أن يتحركوا وأي اللاعبين يوقعون معهم، لقد غيروا سياستهم كثيرًا مؤخرًا وكل ذلك يشير لعدم استقرار واضح".

جدير بالذكر أن توخيل كان قد حظى بعدم ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في وقت مبكر، حيث أكد أنه سيستمر في مشروع الفريق لنهاية عقده.