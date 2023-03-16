لوتشيانو سباليتي: إشادة بيب جوارديولا بنابولي؟ كيف تساوي بين من أنفق تسعة ملايين ومن أنفق 900؟

قرر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي على تصريحات الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بأن متصدر الدوري الإيطالي هو أفضل فريق في دوري أبطال أوروبا 2022-23.
جوارديولا قال في تصريح عن متصدر الدوري الإيطالي بعد مباراة فريقه أمام لايبزيج الألماني: "نابولي ربما يكون أفضل فريق في أوروبا هذا العام من حيث أسلوب اللعب، قريب للغاية من أسلوب آرسنال".
سباليتي، وبعد فوز فريقه العريض على آينتراخت فرانكفورت في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة وتأهل نابولي للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قرر الرد على تصريح جوارديولا، حيث رأى أنه تصريح يحمل أكثر من معنى.
وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حسنًا، لست فخورًا بما قاله، هذا لا يجعلني أشعر بالفخر، إنها لعبة منه للضغط على البقية، كلنا نعرف ذلك".
وأضاف المدرب الإيطالي: "كيف ستضع فريقًا استثمر تسعة ملايين يورو أمام فريق أنفق 900 مليون يورو؟".
واختتم سباليتي رده على جوارديولا قائلًا: "إنها لعبة صغيرة منه لنقول إننا سنضعك هنا ومن ثم ستسقط بالتأكيد، على كل حال، نحن نحب المدح لكننا في هنا في نابولي جاهزون للغاية".
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