لوبي إنجليزي للضغط على فيفا بسبب صفقات دوري روشن السعودي!

لا أحد في أوروبا سعيد بصفقات دوري روشن السعودي!

GOAL

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أنه هناك محاولات للضغط على الاتحاد الدوري للتدخل بشكل مباشر فيما يحدث من صفقات في دوري روشن السعودي مؤخرًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن الضغط سيأتي من جانب تغيير موعد إغلاق نافذة الانتقالات في دوري روشن السعودي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في ظل وجود مخاوف إنجليزية كبيرة من خسارة أي لاعب بعد إغلاق نافذة الانتقالات الخاصة بهم، في ظل أن الموعد النهائي في السعودية سيكون السابع من سبتمبر، أي بعد ستة أيام من نظيره في إنجلترا.

وكانت عدة صفقات قد تمت من أندية إنجليزية إلى دوري روشن السعودي بالفعل، في ظل العروض المالية المرتفعة والمشاريع الرياضية المغرية، وعلى رأسهم رياض محرز وفابينيو وهندرسون وروبن نيفيز وغيرهم.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن الأندية السعودية كانت قد أنفقت ما تجاوز الـ 400 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفي فقط، متجاوزين دوريات عريقة مثل الإسباني.

GOAL