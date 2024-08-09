بعد التتويج بذهب الأولمبياد.. نجم برشلونة يرفض الإجازة ويسعى للتواجد ضد فالنسيا!

نجم برشلونة وإسبانيا يرفض الراحة...

ساهم فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، مع منتخب بلاده في الفوز بذهبية أولمبياد باريس 2024، بعد التغلب على المنتخب الفرنسي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة النهائية.

وقدم اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، مستويات مميزة طيلة البطولة وحصل على إعجاب هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بعد تسجيله ستة أهداف، احتل بهما المركز الثاني في سباق الهدافين، خلف المغربي سفيان رحيمي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لوبيز قد أعلن أنه سيقضي عطلة قصيرة، قبل أن يعود إلى تدريبات برشلونة، في أسرع وقت ويبدأ العمل مع الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

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وأشار التقرير إلى أن لوبيز، حاله سيكون كباقي لاعبي الفريق الكتالوني، الذين شاركوا في الأولمبياد، وهم باو كوبارسي، وإريك جارسيا، سيحصلون على راحة لمدة أسبوع، ثم يعودون قبل افتتاح الدوري الإسباني.

ومن المتوقع ألا يشارك أي من الثلاثي في المباراة الأولى، بالدوري الإسباني، والمقرر لها يوم 17 أغسطس، أمام فالنسيا، على ملعب ميستايا.