لوبيتيجي يكشف سبب رفضه العرض الضخم من الاتحاد

المدرب الإسباني كشف عن نواياه

كشف المدرب الإسباني جوليان لوبيتيجي عن تلقيه عديد العروض خلال الفترة الأخيرة، وقد أعلن السبب الذي جعله يرفضهم جميعًا وبينهم ذلك الضخم القادم من السعودية.

لوبيتيجي ارتبط بخلافة نونو سانتو في الاتحاد، وقد قيل أنه تلقى عرضًا من النادي السعودي بنحو 18 مليون يورو سنويًا لكنه رفضه ليتجه الفريق في النهاية إلى مارسيلو جاياردو.

المدرب المخضرم كشف لشبكة سكاي سبورتس أن رغبته البقاء والعمل في الدوري الإنجليزي هي السبب خلف رفضه كافة تلك العروض، مشيرًا إلى نيته تولي مشروع واضح المعالم يضع عليه بصمته الخاصة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "لأول مرة من 8-9 سنوات أبقى كل تلك المدة دون عمل، لكن هذا جيد لأنه يسمح لي بفعل أمور أخرى مثل الاهتمام بأسرتي وتحسين نفسي وتطوير مهاراتي، أشاهد عديد المباريات من الملعب وأسافر مع زوجتي كثيرًا".

تابع "أتلقى العديد من العروض أسبوعيًا، لكني أشعر أن مشروعي في إنجلترا على وشك البدء، لهذا قلت لا لمختلف العروض القادمة من بلاد أخرى، أرغب في البقاء في إنجلترا. أريد تحقيق أحلامي هنا وأتولى مشروع أستطيع من خلاله وضع بصمتي الخاصة".

كانت صحيفة "ريليفو" الإسبانية قد أشارت قبل نحو أسبوع إلى أن لوبيتيجي ضمن المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد حال إقالة إيريك تين هاج، موضحة أن المدرب يرغب بذلك المنصب ولذا يرفض كل العروض انتظارًا لتلك الفرصة.