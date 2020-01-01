لوبيتيجي يحاول لم الشمل مع نجم ميلان

هل تحدث الصفقة؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام إشبيلية بالحصول على خدمات سوسو، لاعب ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ولا تتوقف جماهير ميلان عن توجيه الانتقادات للدولي الإسباني هذا الموسم بعد تراجع مستواه بصورة كبيرة، مما جعل الرحيل بمثابة الخيار المقبول خلال الشتاء.

التقارير أشارت إلى اقتناع جولين لوبيتيجي، المدير الفني للفريق الأندلسي، بإمكانيات سوسو، وأنه يؤمن بقدرته على صناعة الفارق حال انضمامه إلى إشبيلية.

لوبيتيجي كان أول من ضم سوسو إلى المنتخب الإسباني خلال فترته مع الماتادور، وتمتد علاقته باللاعب أيضًا إلى منتخبات الفئات العمرية، التي كان جزءًا أساسيًا منها.

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المفاوضات قائمة بين الناديين في هذه الأثناء، ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق بعد، وتحديدًا فإن الأمر يتوقف حاليًا على المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وشارك صاحب الـ26 عامًا في 17 مباراة فقط هذا الموسم مع النادي الإيطالي وأحرز هدفًا وحيدًا وصنع آخرين، وتضائل دوره بعد اضطرار ستيفانو بيولي لتغيير خطته فور وصول زلاتان إبراهيموفيتش للسان سيرو.

الجدير بالذكر أن ميلان ارتقى للمرتبة السادسة في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع بالدوري الإسباني ولديه 35 نقطة.