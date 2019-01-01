لوبيتيجي عقب رباعية برشلونة: غير عادلة وغير مستحقة
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أبدى جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية اعتقاده بعدم عدالة النتيجة التي تلقاها الفريق أمام برشلونة، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 4-0 ضمن منافسات الأسبوع الثامن لليجا.
وقال لوبيتيجي عقب المباراة:"لقد كان عقاباً مدمراً. لا أحب استخدام كلمة غير عادل، ولكن غير مستحق. أعتقد أننا امتلكنا الشجاعة ولكن افتقرنا للنجاح أمام المرمى".
وأضاف:"لقد حاولنا نسيان النتيجة في الشوط الثاني وزدنا المخاطرة قليلاً، غيرنا طريقة اللعب وعمل الأمر بشكل جيد لحوالي 15 دقيقة، ولكننا لم نستغل فرصنا".
وتابع:"لا يوجد خيار سوى مواصلة العمل وخلق المزيد من الفرص للهجوم. هذا ليس سهلاً أمام فريق مثل برشلونة".
يذكر أن إشبيلية بات يحتل المركز السادس بـ13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.