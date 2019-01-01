لوبيتيجي عقب رباعية برشلونة: غير عادلة وغير مستحقة

المدرب الإسباني يلوم الفشل أمام المرمى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية اعتقاده بعدم عدالة النتيجة التي تلقاها الفريق أمام برشلونة، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 4-0 ضمن منافسات الأسبوع الثامن لليجا.

وقال لوبيتيجي عقب المباراة:"لقد كان عقاباً مدمراً. لا أحب استخدام كلمة غير عادل، ولكن غير مستحق. أعتقد أننا امتلكنا الشجاعة ولكن افتقرنا للنجاح أمام المرمى".

وأضاف:"لقد حاولنا نسيان النتيجة في الشوط الثاني وزدنا المخاطرة قليلاً، غيرنا طريقة اللعب وعمل الأمر بشكل جيد لحوالي 15 دقيقة، ولكننا لم نستغل فرصنا".

وتابع:"لا يوجد خيار سوى مواصلة العمل وخلق المزيد من الفرص للهجوم. هذا ليس سهلاً أمام فريق مثل برشلونة".

يذكر أن إشبيلية بات يحتل المركز السادس بـ13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.