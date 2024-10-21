ظهر جاهلًا بلوائح دوري أبطال آسيا للنخبة .. تحدي سالم الدوسري للعين عقب الفوز يوقعه في مصيدة الاتهامات!

موقف محرج للتورنيدو أمام جماهيره..

خطأ غريب وقع به سالم الدوسري؛ جناح الهلال السعودي، عقب الملحمة الكبرى أمام العين الإماراتي، أوقعه في مصيدة الاتهامات بالجهل بلوائح دوري أبطال آسيا للنخبة.

التورنيدو قاد الزعيم السعودي للفوز أمس الإثنين، أمام نظيره الإماراتي (5-4)، في مباراة شهدت إحرازه لـ"هاتريك"، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وعقب المباراة، كتب الدوسري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "اللهم لك الحمد والثناء، انتهى الشوط الأول وتبقى الثاني .. وكلنا عزيمة وإصرار على التأهل ومواصلة المسيرة في البطولة القارية، ومبروك يا أعظم جمهور".

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"انتظار الدوسري للشوط الثاني أمام العين" - على حد قوله في التغريدة - يشير إلى جهله بالنظام الجديد للبطولة القارية، التي تقام مبارياتها في مرحلة الدوري من دور واحد فقط على أن يلتقي كل فريق بثمانية منافسين؛ مقسمين أربعة على أرضه ومثلهم خارج أرضه.

أحد الساخرين من قائد الزعيم بعد تلك التغريدة هو الإعلامي فايز الروقي، الذي كتب: "كل الأندية النصر، الاتحاد والأهلي رياضية وثقافية إلا نادي الهلال .. لاعبهم وقائدهم وقائد المنتخب سالم الدوسري لا يعلم أن البطولة ليس فيها إياب، وين تثقيف اللاعبين؟!، الأغلبية من إعلام وجمهور الهلال ما يفهمون كورة، لكن يوصل الأمر حتى اللاعبين مصيبة!!".

وبعد السخرية التي تعرض لها سالم على خطأه، الذي من الوارد أن يكون حدث سهوًا، قام بحذف التغريدة المثيرة للجدل ونشر تغريدة جديدة مع تعديل العباراة الجدلية من "انتهى الشوط الأول وتبقى الثاني" لـ"فوز ثمين ونقاط ثمينة".

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يذكر أن بنفس النتيجة (5-4)، كان العين قد أطاح بها بالهلال من النسخة الماضية بدور نصف النهائي تحديدًا، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

وفي النسخة الحالية، ارتفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة (العلامة الكاملة) في صدارة جدول ترتيب مجموعة غرب، بينما تعقد موقف العين في المركز الـ11 (قبل الأخير) برصيد نقطة وحيدة بعد مرور ثلاث جولات.